Буцаев о победе над «Металлургом»: «Здорово сыграли как команда, продемонстрировали волю к победе»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (5:4 ОТ).

«Интересный матч получился. Да, соперник заставлял ошибаться, но и мы его тоже. К сожалению, не смогли выиграть в основное время. Но молодцы, что в овертайме сумели добыть это дополнительное очко. Повторюсь, что мы здорово сыграли как команда, ребята продемонстрировали характер и волю к победе. Опять же — достойный соперник», — приводит слова Буцаева сайт лиги.

«Витязь» находится на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 61 матче. 11 февраля команда на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым».