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КХЛ

23 декабря, 22:47

Главный тренер «Витязя» назвал причину поражения от ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:3).

«Досадное поражение. Не хватило чуть-чуть, не дотерпели. Хотя по игре мы наиграли хотя бы на очко. К сожалению, два удаления... Такой соперник, как «Ак Барс», не мог не воспользоваться этим в концовке.

Почему в третьем периоде сбавили обороты? Не первый матч наступаем на одни и те же грабли. Когда соперник проигрывает — он будет прибавлять в активности. Мы же в такой ситуации должны быстрее работать с шайбой, меньше с ней возиться в своей зоне. Мы пренебрегли этим, за что и поплатились», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/23/507175.html
ХК Ак Барс
ХК Витязь
Вячеслав Буцаев
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