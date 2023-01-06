Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:05

Буцаев: «Нам не хватило по-хорошему спортивной наглости»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (0:2).

«Нам не хватило по-хорошему спортивной наглости. Прекрасно понимали, какой против нас соперник, провели неплохую игру, но за неплохую игру очков не дают. Во втором периоде пропустили два гола, которые в конечном итоге решили исход матча. Пытались что-то создать, были неплохие моменты, но реализация подвела», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

«Ак Барс» одержал третью победу подряд и догнал по очкам владивостокский «Адмирал» (по 55 баллов), идущий на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Витязь» прервал серию из трех побед, команда занимает шестое место на Западе.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/06/507893.html
ХК Ак Барс
ХК Витязь
Вячеслав Буцаев
0
Читайте также
История Рождественского перемирия. Как футбол ненадолго остановил кровопролитную войну
Тела первых покорителей Эвереста ищут почти сто лет. Загадка великой горы
Социальный фонд РФ одобрил выплаты единого пособия для 80 тыс. детей
WarGonzo: российские войска прорвали оборону ВСУ в центре Соледара в ходе наступления
Американский полковник указал на желание Польши захватить часть Украины в обход НАТО
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

КХЛ: «Салават Юлаев» обыграл СКА, «Металлург» победил «Локомотив» и другие матчи 6 января

Билялетдинов остался доволен игрой «Ак Барса» в матче с «Витязем»