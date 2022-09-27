Буцаев: «Понятно, что в голове сидело, что никак не можем победить»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:1).

«Прежде всего, хотел бы поздравить команду и болельщиков с победой. Сегодня сумели переломить этот неприятный момент. Понятно, что в голове сидело, что никак не можем победить. Но команда сыграла хорошо, забили в большинстве. Даже когда соперник сравнял счет, мы играли правильно и были за это вознаграждены.

Изменения в составе дали результат? Знаете, сейчас очень плотный график. В начале месяца игры будут через день. У нас должны быть в обойме хоккеисты, имеющие игровую практику. Естественно, что по сезону будут изменения. Нужно, чтобы больше игроков получали опыт. Да, мы ищем сочетания, чтобы усилить нашу игру, в плановом порядке.

Доволен ли игрой новичков? Понятно, что присутствовало некоторое волнение, как и у любого хоккеиста в такой ситуации. Но ребята сыграли уверенно, внесли свой вклад в победу. Перед третьим периодом говорили игрокам, как правильно действовать. Ну а после матча поздравили с победой.

Лучшим игроком встречи ребята признали Максима Дорожко. Своей игрой вратарь заслужил индивидуальный приз», — приводит слова тренера сайт КХЛ.