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Сегодня, 17:20

Буцаев — о поражении от «Авангарда»: «В третьем периоде было похоже на то, что мы требовали. Но поздно пить боржоми было»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:1).

«Мы недостаточно были заряжены на этот матч. Допустили много ошибок, хотя предупреждали ребят, что против «Авангарда» так действовать нельзя.

Не скажу, что мы были совсем плохие, но есть моменты, которые нельзя допускать. В третьем периоде было похоже на то, что мы требовали. Но поздно пить боржоми было.

Понимали, что соперник будет строить оборону, но мы сыграли правильно именно во второй половине матча», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/06/505037.html
ХК Авангард
ХК Витязь
Вячеслав Буцаев
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