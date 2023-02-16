0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:14

Буцаев: «У нас два равноценных голкипера и будем выбирать основного, когда уже начнется плей-офф»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:1).

«Ребят с хорошей победой. Огромная благодарность за поддержку болельщикам. По игре: в первом периоде создали достаточно много моментов, не смогли реализовать, но потом количество перешло в качество. Соперник пытался играть активно, ловить нас на контратаках и воспользовался нашей ошибкой в первом периоде, поэтому на первый перерыв ушли с ничейным результатом.

Молодцы, что правильно отреагировали на ситуацию, продолжали создавать моменты и количество перешло в качество. После первого периода особо менять было нечего, нужно просто было реализовывать свои моменты. Быть более хладнокровными, действовать быстрее.

Повторюсь, мы и в первом периоде создали достаточно моментов, не сумели использовать. Потом два наших игрока ошиблись в защите, не разобрались. У нас два равноценных голкипера и будем выбирать основного, когда уже начнется плей-офф», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/16/509960.html
ХК Витязь
ХК Куньлунь Ред Стар
Вячеслав Буцаев
0
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Александр Овечкин со своим отцом. Редкие фото семьи российского хоккеиста
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
ЕП не поддержал резолюцию по Украине с призывом к миру и переговорам
ВС России уничтожили на донецком направлении 135 военнослужащих ВСУ
Ограничения на снятие наличной валюты в России продлят после 9 марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: СКА победил «Сибирь», «Спартак» выиграл у московского «Динамо» и другие матчи 16 февраля

Главный тренер «Куньлуня»: «Наша мотивация сейчас заключается в нескольких компонентах»