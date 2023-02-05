Буцаев: «Знали, что соперник будет нелегкий, он ведет отчаянную борьбу за попадание в плей-офф»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:0).

«Хорошая игра, прежде всего, хорошая командная игра. Создали мы достаточно моментов, забили только один гол, но этого хватило для победы.

По содержанию игры мы довольны, понимали, в каком ключе пройдет матч. Знали, что соперник будет нелегкий, он ведет отчаянную борьбу за попадание в плей-офф.

В последних играх у них команда была горячей, здорово играли. Но мы довольны нашими ребятами, поздравляем их и болельщиков с победой. Хоккей, эмоции — все все понимают», — цитирует тренера сайт КХЛ.