Буцаев: «Рискнули выпустить шесть полевых игроков в большинстве, но техническая ошибка перечеркнула наши желания и ожидания»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (0:4).

«Команду соперника с победой! Не скажу, что мы не пытались перевернуть ход поединка. Местами нам удавалось. Если бы при счете 0:2 забили первый гол, то, я думаю, игра могла повернуться в другое русло.

Рискнули выпустить шесть полевых игроков в большинстве, но техническая ошибка перечеркнула наши желания и ожидания. Ребята старались, из себя выжимали, но как есть, так есть», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Салават Юлаев» занимает 6-е место, набрав 75 очков в 62 матчах. «Витязь» идет 6-м: 72 очка после 62 игр.