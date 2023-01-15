Главный тренер «Витязя» отметил характер команды в матче с «Трактором»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата против «Трактора» (4:3 Б).

— Благодарю ребят за эту победу. Тяжелая победа, хороший соперник. Знали, что нам будет тяжело. У «Трактора» свои задачи. Проявили характер, показали командную игру. Немного не дотерпели в основное время, но хорошо, что по буллитам смогли заработать два очка. Благодарность нашим болельщикам за поддержку.

— Можно сказать, что эта победа — реабилитация команды за неудачный матч в Мытищах?

— Предыдущий матч — это уже история. Хотя и там мы играли хорошо за исключением реализации моментов. Мы не смотрели на прошлый матч, мы смотрели на сегодняшнего соперника. Нужно было показать командную игру и характер.