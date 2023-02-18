Главный тренер «Витязя» отметил самоотверженность игроков в матче с «Динамо»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ребят с победой. Соперник не из легких. Сегодня каждый внес по чуть-чуть в победу, сложилась такая общая картина, молодцы.

Рассматривали ли мы этот матч через призму плей-офф? Понимали, что соперник будет прилагать все усилия, чтобы отыграться, пойдет вперед. Нужно было правильно сыграть в тактическом плане. И сыграли правильно — бросков было много, но большинство из них были с периметра. Полевые игроки много бросков на себя приняли. Все ложились, старались внести свой вклад в победу, как я уже сказал», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

«Витязь» идет на 6-м месте в Западной конференции, «Динамо» занимает 5-ю строчку.