0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:24

Главный тренер «Витязя» отметил самоотверженность игроков в матче с «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ребят с победой. Соперник не из легких. Сегодня каждый внес по чуть-чуть в победу, сложилась такая общая картина, молодцы.

Рассматривали ли мы этот матч через призму плей-офф? Понимали, что соперник будет прилагать все усилия, чтобы отыграться, пойдет вперед. Нужно было правильно сыграть в тактическом плане. И сыграли правильно — бросков было много, но большинство из них были с периметра. Полевые игроки много бросков на себя приняли. Все ложились, старались внести свой вклад в победу, как я уже сказал», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

«Витязь» идет на 6-м месте в Западной конференции, «Динамо» занимает 5-ю строчку.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/18/510048.html
ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)
Вячеслав Буцаев
0
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скабелка стал седьмым тренером, достигшим отметки 300 побед в КХЛ

Кудашов: «Шайбы долетают до наших ворот — значит не так играем»