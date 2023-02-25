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Сегодня, 20:41

Главный тренер «Витязя» Буцаев: «Минское «Динамо» вышло биться и «умирать» на льду»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«К сожалению, мы не смогли порадовать болельщиков победой в заключительном матче регулярного чемпионата. Мы понимали, в какой ситуации находится соперник — команда вышла биться и «умирать» на льду. Наверное, где-то мы не совсем осознали ту ситуацию, которая будет в этом матче. Но говорили команде, что этот матч для минского «Динамо» будет подобен седьмой игре в серии плей-офф.

Первый период не удался, у нас было много потерь, хорошо, что сумели отыграться в одну шайбу. К сожалению, во тором периоде не смогли реализовать те шансы, которые создали. Если не забиваешь ты, то забивают тебе и срабатывает этот закон, про который знают все», — приводит слова Буцаева пресс-служба клуба.

Минское «Динамо» стало последним участником Кубка Гагарина-2023. 

 
Кубок Гагарина. Определились все участники Кубка Гагарина-2023

 

КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
Вячеслав Буцаев
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