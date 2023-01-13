Буцаев: «Не забивая голов, трудно рассчитывать на победу»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (0:4).

«Сегодня мы не смогли переиграть вратаря. Не забивая голов, трудно рассчитывать на победу, хотя по игре возможностей у нас было достаточно. В третьем периоде уже пошли ва-банк, но опять же, небольшие ошибки позволили соперникам забить второй гол, ну а третий и четвертый — это уже следствие снятого вратаря», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

«Куньлунь» одержал вторую победу подряд и с 41 очком идет 10-м в турнирной таблице Западной конференции. У «Витязя» 54 очка и шестая позиция.