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КХЛ

Сегодня, 22:02

Буцаев: «Победили с минимальным преимуществом, но очень многое не понравилось в наших действиях»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (1:0).

«Мы победили с минимальным преимуществом, но очень многое не понравилось в наших действиях. Бывают такие игры, когда качество не очень хороше, но результат есть.

Почему мало бросали в створ в первом периоде? Было много брака, было много ненужного в нашей игре. После первого периода пришлось донести до ребят, что без бросков мы голов не забьем», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

ХК Витязь
ХК Куньлунь Ред Стар
Вячеслав Буцаев
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