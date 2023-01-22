Буцаев: «Победили с минимальным преимуществом, но очень многое не понравилось в наших действиях»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (1:0).

«Мы победили с минимальным преимуществом, но очень многое не понравилось в наших действиях. Бывают такие игры, когда качество не очень хороше, но результат есть.

Почему мало бросали в створ в первом периоде? Было много брака, было много ненужного в нашей игре. После первого периода пришлось донести до ребят, что без бросков мы голов не забьем», — приводит слова тренера сайт КХЛ.