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24 ноября, 22:07

Буцаев: «Победа «Северстали» закономерна, череповчане больше хотели выиграть»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:3).

— «Северсталь» с победой! Такие матчи нужно начинать совсем по-другому, не так, как мы сделали это сегодня. Период или полтора мы не понимали, в какой плоскости мы находимся, поэтому соперник играл агрессивнее, быстрее. Где-то уже во второй половине у нас начало хоть что-то получаться. Сегодняшняя победа «Северстали» закономерна, череповчане больше хотели выиграть.

— Сегодня у «Северстали» вынужденно вышел молодой вратарь. Вы использовали этот фактор каким-то образом?

— Мы сегодня не использовали очень много факторов, которые проговаривали перед игрой. Когда ты не выполняешь установку на игру, всегда получается такой результат.

— Предыдущие три матча вы завершили в овертайме. Почему так получилось?

— Конечно, в такие моменты приходится доставать лишние эмоции, тратить дополнительные силы. Мы сегодня не просили делать ничего неординарного в игре, наоборот, сыграть как можно проще. Заставить соперника бегать за шайбой, больше его разворачивать. К сожалению, мы это не сделали.

Источник: https://severstalclub.ru/news/vyacheslav-butsaev-cherepovchane-bolshe-khoteli-vyigrat-1dbe195b08/
ХК Витязь
ХК Северсталь
Вячеслав Буцаев
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