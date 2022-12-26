Главный тренер «Витязя» отметил игру команды в матче против «Витязя»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:1).

— Ребят, команду — с победой. Хорошая игра. Упорная, интересная. Все прекрасно понимали значимость этой игры. Мы сыграли сегодня очень дисциплинированно в плане тактического построения.

— Какой момент, по вашему мнению, был переломным в матче?

— Сложный вопрос. Сегодня мы смогли сделать правильные вещи, хотя и пропустили первый гол. Тем не менее, не сдались, не пали духом, играли до конца, за это были вознаграждены.