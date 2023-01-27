Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:0).

«С победой ребят. Достаточно тяжелая игра. В первом периоде мы сопернику дали возможность сыграть в большинстве шесть минут. Вроде начали неплохо матч, но, наверное, эти шесть минут как-то немножко перевернули ход игры. Тяжелый, плотный матч, понимали, что он будет отличаться от вчерашнего. Тем ценнее победа», — приводит слова тренера сайт сочинцев.

После этого матча «Витязь» закрепился на 6-м месте в таблице Западной конференции (64 очка), «Сочи» остался на последней строчке на Западе (21).