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Сегодня, 15:53

Глазов заявил, что самый красивый хоккей в КХЛ показывают «Торпедо» и «Спартак»

Виктория Кравченко
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Трехкратный чемпион СССР в составе ЦСКА Сергей Глазов считает, что самый красивый хоккей в КХЛ показывают «Торпедо» и «Спартак».

«Два тренера задают тон — Алексей Жамнов и Игорь Ларионов. Еще Андрея Разина, наставника «Металлурга», можно к ним причислить. Эти люди помнят все то хорошее, что было в отечественном хоккее, стараются воплотить это в жизнь. Чтобы наш хоккей снова был лучшим, несмотря на все санкции, препоны и запреты, — цитирует Глазова «РБ Спорт».

«Торпедо» одержало третью победу подряд. Нижегородцы набрали 57 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Спартака» прервалась 5-матчевая победная серия. Красно-белые лидирует в таблице «Запада» с 63 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-glazov-larionov-i-zhamnov-vozvrashhayut-slavu-nashemu-hokkeyu/
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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