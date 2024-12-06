Глотов отреагировал на поражение СКА в матче с московским «Динамо»

Форвард СКА Василий Глотов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:4).

«В первую очередь спасибо большое болельщикам. В принципе, нечего добавить, все верно сказали. Счет 2:2 — момент, когда нужно было дотягивать и дожимать их, забивать этот гол. Будем улучшать нашу игру и становиться лучше», — приводит слова Глотова официальный сайт КХЛ.

«Динамо» набрало 45 очков в 34 матчах и занимает 3-е место в таблице Западной конференции. СКА с 42 очками в 33 играх — на четвертой строчке.