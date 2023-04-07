Глотов заявил, что ЦСКА перевернул игру в матче со СКА

Нападающий СКА Василий Глотов рассказал о причинах поражения своей команды в третьем матче финала Запада с ЦСКА (0:4).

«Первый период был хорошим с нашей стороны. Хорошее давление, заставляли защитников ЦСКА ошибаться, создавали моменты. Была хорошая лавка. Ключевым моментом в игре стал второй период. Плохо его провели, соперник перевернул игру в свою сторону. Сделаем правильные выводы после поражения. Никакой паники у нас нет, серия интереснее становится. У нас никто ни за что не сдастся. Будем играть на победу в следующем матче. Нужно прибавлять в постоянстве. Игру, которую мы показали сегодня в первом периоде, нужно перенести на все 60 минут следующего поединка, и тогда у ЦСКА будут большие проблемы. С нулем голов нельзя выиграть. Нужно улучшать реализацию. Есть время посмотреть видео. Конечно, это неприятный момент. Второй период все поменял, и дело не в реализации. На наш взгляд, это не ЦСКА выиграл, а мы проиграли», — приводит слова Глотова «РБ Спорт».

ЦСКА повел в серии со счетом 2-1. Четвертая игра также пройдет в Москве и состоится 8 апреля, начало — 17.00 мск.