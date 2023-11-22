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Сегодня, 16:52

Глотов: «У СКА задача — выиграть Кубок Гагарина»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Форвард СКА Василий Глотов поделился мнением о своей игре за клуб из Санкт-Петербурга.

«Я, когда переходил в СКА из «Сочи», столкнулся с проблемами адаптации, причем все это было не на площадке, а в голове. Играть в таком клубе, как СКА, и приносить пользу, надо уметь на самом деле, — приводит слова Глотова «РБ Спорт». — У меня некоторое время ушло на перестройку. Потом, когда я сыграл в плей-офф, в сборной, уже почувствовал себя увереннее. Хочу перенести все это на свою игру. Та статистика, которую сейчас показываю, не мой потолок. Я еще больше хочу и могу. У СКА задача — выиграть Кубок Гагарина. И я не могу думать о своей игре в прежнем контексте: что от меня зависит, что не зависит... Тут нужно научиться за лимитированное время приносить пользу. Теперь я понимаю: я играю не за «Сочи» против СКА или ЦСКА, когда надо постараться, а я играю за СКА, и мне надо не просто играть, а необходимо обыграть тот же ЦСКА».

В 26 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24 26-летний Глотов набрал 11 (8+3) очков.

СКА в 32 играх набрал 38 очков и располагается на 5-м месте в таблице Западной конференции.

Источник: РБ Спорт
Василий Глотов
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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