Гол Мичкова принес СКА победу над «Автомобилистом» в турнире имени Пучкова

СКА обыграл «Автомобилист» в матче предсезонного турнира имени Н.Г. Пучкова — 5:2.

За клуб из Санкт-Петербурга забивали Эмиль Галимов, Александр Никишин, Сергей Толчинский, Матвей Мичков и Марат Хуснутдинов. У клуба из Екатеринбурга отличились Максим Денежкин и Никита Бледнов.

В следующем матче СКА сыграет с «Сочи» 23 августа. «Автомобилист» — с «Северсталью» 24-го числа.

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Турнир имени Н.Г. Пучкова

СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:2 (4:0, 0:2, 1:0)

Голы: Галимов — 2 (Земченок), 3:29 — 1:0. Никишин — 1 (бол., Толчинский, Воробьев), 8:27 — 2:0. Толчинский — 2 (Педан), 11:50 — 3:0. Мичков — 3, 18:32 — 4:0. Денежкин — 2 (Обидин), 23:57 — 4:1. Бледнов — 2 (Хрипунов, Трямкин), 33:22 — 4:2. Хуснутдинов — 1 (Алистров, Никишин), 41:28 — 5:2.

Вратари: Маттссон — Аликин.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 25 (15+6+4) — 25 (7+9+9).

Судьи: Васильев, Раводин.

22 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».