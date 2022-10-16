Гол Вовченко принес «Северстали» победу над «Сочи»

«Северсталь» обыграла «Сочи» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Эта победа стала для череповчан второй кряду, а сочинцы проигрывают в четвертой игре подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Александр Жабреев и Даниил Вовченко. У хозяев единственную шайбу на свой счет записал Амир Гараев — это его первый гол в сезоне.Гол Вовченко принес «Северстали» победу над «Сочи»

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Жабреев — 1 (Пилипенко), 17:21 — 0:1. Вовченко — 8 (Гераськин), 46:28 — 0:2. Гараев — 1 (Тянулин), 49:07 — 1:2.

Вратари: Третьяк (58:21) — Шугаев.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 25 (3+11+11) — 18 (11+4+3).

Судьи: Овчинников, Соин.

16 октября. Сочи. ДС Большой. 4068 зрителей.