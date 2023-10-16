Голдобин и Проскуряков вошли в число лучших игроков шестой недели сезона по версии КХЛ

Определены лучшие игроки шестой недели сезона ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Список лучших игроков прошедшей недели опубликован на сайте лиги.

Лучшим голкипером признали Илью Проскурякова («Авангард»), который одержал три победы в трех матчах, отразив 97,44 процента бросков по воротам.

Лучшим защитником стал Динар Хафизуллин («Салават Юлаев»). Он набрал 4 (1+3) очка в трех матчах.

Лучшим нападающим признан Николай Голдобин («Спартак»). В его активе 9 (3+6) очков. 28-летний форвард является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ.

Лучшим новичком признали голкипера «Металлурга» Илью Набокова, который одержал две победы в двух матчах, отразив 92,75 процента бросков по воротам.