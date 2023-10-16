Голдобин и Проскуряков вошли в число лучших игроков шестой недели сезона по версии КХЛ

Сегодня, 12:56
Определены лучшие игроки шестой недели сезона ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
Список лучших игроков прошедшей недели опубликован на сайте лиги.
Лучшим голкипером признали Илью Проскурякова («Авангард»), который одержал три победы в трех матчах, отразив 97,44 процента бросков по воротам.
Лучшим защитником стал Динар Хафизуллин («Салават Юлаев»). Он набрал 4 (1+3) очка в трех матчах.
Лучшим нападающим признан Николай Голдобин («Спартак»). В его активе 9 (3+6) очков. 28-летний форвард является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ.
Лучшим новичком признали голкипера «Металлурга» Илью Набокова, который одержал две победы в двух матчах, отразив 92,75 процента бросков по воротам.