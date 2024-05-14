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Сегодня, 13:28

Голдобин объяснил, почему в России футбол популярнее хоккея

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Форвард московского «Спартака» Николай Голдобин рассказал, что нужно сделать для популяризации хоккея в России.

«Я люблю футбол! Хожу, само собой, на «Спартак», смотрю Лигу чемпионов, но не будем сравнивать эти два турнира, это неправильно. Как и неправильно сравнивать Континентальную и Национальную хоккейные лиги. Но мы приближаемся к уровню НХЛ. Надо еще больше медийки, чтобы люди понимали, что хоккей — интересный вид спорта. Просто некоторым очень сложно понять игру, потому что хоккей намного быстрее, чем футбол.

Еще на футбольном стадионе большие залы, где люди могут отдохнуть, посидеть, поесть, поучаствовать в интересных конкурсах. На хоккее тоже становится больше развлечений, но мне кажется, людям надо еще", — сказал Голдобин Legalbet.

28-летний Голдобин вошел в символическую сборную 16-го сезона КХЛ, получив приз «Золотой шлем». Награждение состоялось 13 мая на церемонии закрытия сезона КХЛ. Голдобин стал единственным представителем «Спартака», отмеченным наградой по итогам сезона.

Источник: Legalbet
Николай Голдобин
КХЛ
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