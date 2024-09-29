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Сегодня, 07:39

Голдобин — о победе над ЦСКА: «Спартак» играл не очень хорошо, хотя доминировал»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Спартака» Николай Голдобин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:2 ОТ).

«Как нам тренер говорит, его любимое слово — играть 60 минут, и пока у нас это то получается, то нет. С Челябинском мы пропустили две, с «Магниткой» чуть тоже не упустили победу. Если мы научимся удерживать счет, то будем очень хорошей командой. Мы должны быть довольны, что на выезде взяли четыре очка из шести. Играли не очень хорошо, хотя доминировали», — приводит слова Голдобина ТАСС.

«Спартак» расположился на втором месте в таблице Западной конференции с 15 очками. ЦСКА идет на четвертой строчке, имея в активе 13 баллов.

В следующем матче красно-белые примут «Трактор», а ЦСКА встретится в гостях с московским «Динамо». Оба противостояния пройдут 1 октября.

Источник: ТАСС
Николай Голдобин
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)

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