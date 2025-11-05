Голдобин опроверг конфликт с тренером СКА Ларионовым

Нападающий СКА Николай Голдобин рассказал, что у него нет конфликта с главным тренером команды Игорем Ларионовым.

«Конфликт с Ларионовым? Никакого конфликта нет, конечно. Меня не задевает открытая критика Игоря Николаевича. Если так говорит, значит, возможно, так и есть. Я же не буду спорить. Каждый при своем мнении. Многие люди думают по-другому, кто-то так же. У каждого есть свое мнение, каждый человек живет по-своему», — цитирует Голдобина ТАСС.

Ларионов ранее раскритиковал Голдобина за отсутствие рабочей этики и слабую игру в обороне. Нападающий неоднократно не попадал в состав СКА на матчи FONBET чемпионата КХЛ.

В августе клуб забрал Голдобина из списка отказов и заключил с ним контракт на три года. 30-летний нападающий провел 17 матчей за питерскую команду, отметившись 3 голами и 7 результативными передачами. Ранее хоккеист выступал за «Спартак».