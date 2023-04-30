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Сегодня, 14:10

Голдобин отказался подписывать контракт с «Металлургом»

Михаил Зислис
Обозреватель
Николай Голдобин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», нападающий Николай Голдобин решил не продлевать контракт с «Металлургом».

Его не устроили предложенные магнитогорским клубом условия. Голдобин завтра становится ограниченно свободным агентом и еще год права на игрока останутся за «Магниткой». Форвард планирует продолжить карьеру в Северной Америке.

В минувшем сезоне 27-летний форвард провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 36 (19+17) очков, а также забил 2 гола в 11 встречах плей-офф.

В НХЛ россиянин играл за «Сан-Хосе» и «Ванкувер» с 2015 по 2020-й год. Провел 125 матчей и набрал 46 (19+27) очков.

Николай Голдобин
Хоккей
ХК Металлург (Магнитогорск)
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