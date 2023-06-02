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КХЛ

Сегодня, 17:30

Голдобин перейдет из «Магнитки» в «Спартак» в обмен на Данилу Квартальнова

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Николай Голдобин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По информации «СЭ», «Магнитка» обменяет права на форварда Николая Голдобина в «Спартака» на нападающего Данилу Квартальнова, чей контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее уральцы не смогли договориться с Голдобиным о новом соглашении.

В сезоне-2022/23 Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах за «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ и забросил 2 шайбы в 11 играх плей-офф.

На счету Квартальнова 18 (7+11) очков в 53 играх за «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ прошлого сезона.

Данила Квартальнов
Николай Голдобин
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
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