Голдобин перейдет из «Магнитки» в «Спартак» в обмен на Данилу Квартальнова

По информации «СЭ», «Магнитка» обменяет права на форварда Николая Голдобина в «Спартака» на нападающего Данилу Квартальнова, чей контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее уральцы не смогли договориться с Голдобиным о новом соглашении.

В сезоне-2022/23 Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах за «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ и забросил 2 шайбы в 11 играх плей-офф.

На счету Квартальнова 18 (7+11) очков в 53 играх за «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ прошлого сезона.