Голдобин подписал двухлетний контракт со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», нападающий Николай Голдобин заключил двухлетний контракт с московским «Спартаком».

В нынешнее межсезонье столичный клуб приобрел права на игрока, который находился в статусе ограниченно свободного агента, у магнитогорского «Металлурга» в обмен на форварда Данилу Квартальнова.

В минувшем сезоне 27-летний Голдобин набрал 38 (21+17) очков в 70 играх за «Металлург» и принял участие в Матче звезд КХЛ.

Голдобин с 2012 по 2020 год выступал в НХЛ, набрав 46 (19+27) очков в 125 матчах за «Сан-Хосе» и «Ванкувер», а также 183 (73+110) очка за 212 игр в АХЛ.