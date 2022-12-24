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Сегодня, 17:00

Голдобин пожелал здоровья форварду «Салавата Юлаева» Амирову

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от участия в «Уральской классике» (детском матче с привлечением хоккеистов КХЛ, который провели на башкирском озере Банное) и пожелал здоровья форварду «Салавата Юлаева» Родиону Амирову.

— Как вам мероприятие?

— Кайф. Солнце светит в глаза, погода шикарная. Совсем не холодно.

— Как игралось с детьми?

— Пришло много народу. Лед был не очень хороший. А так парочку голов забил. Главное, что дети счастливы — тоже позабивали голы.

— На ваших майках нанесена надпись в поддержку Родиона Амирова — «We play for Rodion Amirov». Расскажите об этом.

— Любая надпись — это огромная поддержка. И это классно. Хочу пожелать Родину, чтобы у него было все хорошо со здоровьем.

Николай Голдобин
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
Родион Амиров
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