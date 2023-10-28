Голдобин рассказал, что мечтал о вызове своей тройки на Матч звезд

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин и его партнеры по тройке Иван Морозов и Павел Порядин были рады попасть в список участников Матча звезд КХЛ.

«Конечно, мы мечтали об этом. Сначала меня взяли, потом получилось, что вызвали остальных. Мы счастливы этому. У нас очень был долгий выезд, тяжелый. С «Сибирью», я считаю, тоже могли взять вверх, забили быстрый гол, где-то уже на усталости пошли невынужденные ошибки, а так, ребята старались, отдали все силы. Прошла только треть чемпионата, поэтому мы просто хотим сохранить первое место. Надеемся подойти в оптимальной форме к матчам навылет, чтобы выдать лучший плей-офф», — приводит слова Голдобина ТАСС.

Матч звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 декабря.

Ранее КХЛ объявила полные составы команд на Матч звезд-2023.