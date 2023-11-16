Голдобин рассказал, как его мотивировал Воробьев

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Нападающий столичного «Спартака» Николай Голдобин рассказал, как бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев мотивировал его.
«Помню из последнего, что Илья Петрович Воробьев хвалил меня всегда. Говорил мне, что я лучший в лиге, когда в форме и когда хочу играть. Спасибо ему за такую мотивацию. Алексей Юрьевич Жамнов так не хвалит, но пока рано меня хвалить. Тоже зазнаваться нельзя, хотя я не такой. Что мне нужно сделать, чтобы Алексей Юрьевич похвалил? Каждую игру забивать и отдавать. Я знаю, что он доволен командой и гордится нами», — приводит слова Голдобина Legalbet.
Голдобин в октябре был признан лучшим форвардом ФОНБЕТ Континентальной хоккейной лиги. За календарный месяц нападающий записал на свой счет 22 (11+11) очка.
За «Металлург» 28-летний Голдобин выступал с 2020 по 2023 год и набрал 112 очков.