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9 октября, 23:24

Голдобин: «Счастлив, что отпраздновал день рождения с семьей»

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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин, сделавший четыре голевые передачи в игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:1), в интервью «СЭ» рассказал, как чувствует себя в новой команде, поделился эмоциями от прошедшего дня рождения и отметил, на что обратит внимание в предстоящем дерби с ЦСКА.

— Прошел уже месяц с начала сезона, как оцениваете свое пребывание в новом клубе?

— Мне все нравится, чувствую себя комфортно в команде. Играю с предсезонки в тройке с Иваном Морозовым и Пашей Порядиным, так и идем сейчас в сезоне. Считаю, что играем неплохо, можно, конечно, и лучше. Двигаемся вперед.

— Послезавтра встретитесь на льду с ЦСКА. В предыдущей встрече уступили в овертайме. Как будете настраиваться на дерби?

— Я думаю, даже не нужно настраиваться, это московское дерби. Надо реализоваться после овертайма. Мы играли очень хорошо, вели 2:0, просто раслабились и сами упустили слегка игру. Думаю, ребята настроятся и без лишних слов.

-У вас был вчера день рождения. Получилось ли отпраздновать, ведь сегодня нужно было ехать на матч?

— Мы сыграли матч с «Куньлунем» и поехали с семьей посидели, были мои близкие друзья, узким кругом. Я люблю праздновать день рождения, но не всегда получается именно с семьей, потому что я очень долго играл в Америке, а тут все сложилось как надо — я очень счастлив.

— Выделил ли кого-то Алексей Жамнов в раздевалке после победы?

— Он никогда никого не выделяет, потому что мы команда, одно целое. Поэтому это командная победа, даже если игрок забросит из пяти голов пять — все равно заслуга команды, так как она постаралась для этого, — сказал Голдобин «СЭ».

«Спартак» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 17 матчах. «Витязь» продолжает оставаться в подвале турнирной таблицы, имея в своем арсенале 9 очков в 16 играх.

(Анна Бирюкова)

Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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