Голдобин вернулся в состав СКА на матч против «Локомотива»

СКА опубликовал состав команды на матч FONBET чемпионата КХЛ против «Локомотива».

В заявку питерской команды вошел нападающий Николай Голдобин. 30-летний хоккеист не играл с 22 октября. Тогда СКА встречался с ЦСКА (3:4), а Голдобин отметился голом в этом матче.

Игра между «Локомотивом» и СКА пройдет в Ярославле и начнется в 19.30 по московскому времени.

СКА в августе забрал Голдобина из списка отказов. Ранее хоккеист выступал за «Спартак». Нападающий провел 15 матчей в FONBET чемпионате КХЛ-2025/26 и набрал 10 (3+7) очков.