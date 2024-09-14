Мифтахов — об игре на выходе: «Не ошибается тот кто ничего не делает. Главное — мы не пропустили»

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:0).

«Дома всегда приятно играть. У нас потрясающие болельщики, которые гонят вперед каждую игру. Очень важно было сегодня победить и не пропустить. Спасибо ребятам, много на себя поймали. Считаю, что это была очень важная победа в первом домашнем матче против серьезного соперника. Мы не смотрим кто против нас, чемпион не чемпион. Чемпионами они были в прошлом году, но для нас каждая игра важная и принципиальная. Выходим всегда только на победу.

Повреждение? С внутренней стороны перчатки есть незащищенное место, можно сказать голые пальцы. Было достаточно неприятно, прилетело по ним клюшкой.

С тренерами все в рабочем процессе. Помню, когда он играл, следил за его карьерой. Мне очень интересно и приятно работать с Георгием Гелашвили. Задача у нас не стать лучше индивидуально, а быть в конце сезона вместе на самом верху. Игра в пас? Я люблю играть клюшкой. Не будем раскрывать все тайны. В позапрошлом году мне нравилось выходить высоко. Когда разрешают, с удовольствием выхожу, ребятам это помогает. Все иногда ошибаются. Удалось исправить ошибку, все доработали друг за другом, и мы не пропустили. Это самое главное. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Меня это не пугает, я продолжаю делать то, что нужно», — сказал Мифтахов.

Вратарь казанцев отразил 22 броска в створ ворот и оформил первый «сухой» матч «Ак Барса» в сезоне КХЛ.