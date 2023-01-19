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Сегодня, 09:19

Голкипер «Ак Барса» Билялов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отреагировал на победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Как оцените игру? Все-таки дерби.

— Все все понимали. Такой матч, такой соперник и следующий матч с Омском немаловажный. Тяжелый график, стараемся все биться друг за друга, и эта игра показала, что у нас есть потенциал играть с такими командами.

— Ваше мнение о хейтерах, которые говорят, что бригада «Ак Барса» не для больших задач?

— Ничего не хочу говорить про это. Критика на то и критика, стараемся абстрагироваться от этого, — цитирует Билялова Metaratings.ru.

«Ак Барс» (64 очков и 5-е место) обошел «Салават Юлаев» (63 очка и 6-я строчка) в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: https://metaratings.ru/news/golkiper-ak-barsa-bilyalov-o-200-m-matche-v-kkhl-opyat-yubilei-dazhe-ne-znal-ob-etom-no-vy-nikomu-ne-govorite-220948/
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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