Голкипер «Ак Барса» Билялов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым»

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отреагировал на победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Как оцените игру? Все-таки дерби.

— Все все понимали. Такой матч, такой соперник и следующий матч с Омском немаловажный. Тяжелый график, стараемся все биться друг за друга, и эта игра показала, что у нас есть потенциал играть с такими командами.

— Ваше мнение о хейтерах, которые говорят, что бригада «Ак Барса» не для больших задач?

— Ничего не хочу говорить про это. Критика на то и критика, стараемся абстрагироваться от этого, — цитирует Билялова Metaratings.ru.