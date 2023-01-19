Голкипер «Ак Барса» Билялов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым»

Сегодня, 09:19
Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отреагировал на победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Как оцените игру? Все-таки дерби.
— Все все понимали. Такой матч, такой соперник и следующий матч с Омском немаловажный. Тяжелый график, стараемся все биться друг за друга, и эта игра показала, что у нас есть потенциал играть с такими командами.
— Ваше мнение о хейтерах, которые говорят, что бригада «Ак Барса» не для больших задач?
— Ничего не хочу говорить про это. Критика на то и критика, стараемся абстрагироваться от этого, — цитирует Билялова Metaratings.ru.
«Ак Барс» (64 очков и 5-е место) обошел «Салават Юлаев» (63 очка и 6-я строчка) в турнирной таблице Восточной конференции.