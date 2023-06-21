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Сегодня, 14:01

Мифтахов: «В КХЛ за ошибку наказывают жестче, чем в АХЛ»

Алина Савинова
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Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов рассказал, сильно ли поменялась его игра в КХЛ по сравнению с АХЛ.

«Не сильно, но что-то поменялось, я этим сам не особо доволен. Хочу вернуть то, что у меня было там: вратарские детальки, в плане зонной игры — где как правильно сыграть, в каких позициях, где я должен находиться. Чуть побольше надо посидеть над этим, разобрать», — приводит Metaratings.ru слова Мифтахова.

Также он высказался о разнице между КХЛ и АХЛ в игре и тренировочном процессе.

«В КХЛ другая степень ответственности, от тебя ждут результат здесь и сейчас, не смотрят на завтра-послезавтра. Здесь за ошибку жестче наказывают, ты можешь пропустить матч и не один. А в АХЛ тебе дают возможность исправиться в следующей игре», — добавил голкипер.

В мае Мифтахов подписал новый двухлетний контракт с «Ак Барсом». В минувшем сезоне 23-летний вратарь провел 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ и отразил 91,7 процента бросков.

Источник: https://metaratings.ru/news/miftakhov-v-kkhl-za-oshibku-nakazyvayut-zhyostche-chem-v-akhl-mozhesh-propustit-ne-odin-match-260411/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Амир Мифтахов
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