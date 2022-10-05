Голкипер «Автомобилиста» Галкин доволен игрой команды в матче с «Ак Барсом»

Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин оценил победный матч против «Ак Барса» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Да нормально в целом сыграли. Ребятам спасибо за забитые шайбы. В обороне пришлось довольно-таки тяжело. «Ак Барс» хорошо играл в атаке. Не скажу, что пришлось совершать какие-то невероятные спасения, вылезать из кожи вон, но опять же пропустил 3 и 4 гол, считаю, что мог зацепить. Вообще, игра так сложилась, что те шайбы, которые были сложные я поймал, а которые должен был ловить наверняка, 100 процентов, как 3,4 гол, не смог. Но такое бывает тоже, — заявил Галкин Metaratings.ru.