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КХЛ

Сегодня, 11:09

Голкипер «Автомобилиста» Галкин доволен игрой команды в матче с «Ак Барсом»

Виктория Кравченко

Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин оценил победный матч против «Ак Барса» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Да нормально в целом сыграли. Ребятам спасибо за забитые шайбы. В обороне пришлось довольно-таки тяжело. «Ак Барс» хорошо играл в атаке. Не скажу, что пришлось совершать какие-то невероятные спасения, вылезать из кожи вон, но опять же пропустил 3 и 4 гол, считаю, что мог зацепить. Вообще, игра так сложилась, что те шайбы, которые были сложные я поймал, а которые должен был ловить наверняка, 100 процентов, как 3,4 гол, не смог. Но такое бывает тоже, — заявил Галкин Metaratings.ru.

«Ак Барс» расположился на 4-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции (18 очков), «Автомобилист» является лидером (21 очко). Следующая встреча двух команд пройдет 6 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/vratar-avtomobilista-galkin-vyskazalsya-o-pobede-nad-ak-barsom-v-regulyarke-kkhl-1376228/
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
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