Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:30

Голкипер ЦСКА Просветов признан лучшим вратарем недели в КХЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков 11-й недели FONBET чемпионата КХЛ сезона-2024/25.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Иван Просветов из ЦСКА, одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надежности 0. По его воротам было нанесено 59 бросков (29,5 в среднем за игру), из которых он отразил 100 процентов.

В номинации «Лучший защитник» победил Владислав Леонтьев («Нефтехимик»), набравший 2 (1+1) очка в трех играх с показателем полезности «+2».

Лучшим нападающим стал форвард «Витязя» Иван Чехович, который забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в трех встречах с показателем полезности «+2».

Лучшим новичком второй раз в карьере признан вратарь СКА Егор Заврагин, сыгравший на ноль в одном из трех матчей недели с общим коэффициентом надежности 1,61.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/11/18/537974.html
Иван Просветов
Иван Чехович
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Футболист «Амкала» Костюков получил серьезную травму в матче с Динамо
В Кремле предрекли рост напряженности из-за возможного разрешения Киеву ударов по РФ
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
Сборные России и Сирии сыграют матч в Волгограде 19 ноября
В МИД Франции не меняли позицию по вопросу ударов вглубь РФ
У «Спартака» может появиться-фарм-клуб в ФНЛ. Что происходит в Первой лиге
Сегодня
Вчера
Неделя