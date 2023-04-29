Рейдеборн: «Я счастлив за себя, за ЦСКА, за наших болельщиков»

Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн поделился эмоциями от победы в Кубке Гагарина-2023.

— Я очень счастлив. Наша команда прошла большой путь из взлетов и падений. Мы начали плей-офф не очень хорошо. Потом играли лучше и лучше. Побеждать в седьмом матче — потрясающе. Болельщики здесь, в Казани, тоже заслужили победу. «Ак Барс» — хорошая команда. Я счастлив за себя, за команду, за наших болельщиков, — сказал Рейдеборн.

Московская команда выиграла финальную серию против «Ак Барса» со счетом 4-3.

Армейцы взяли трофей второй раз подряд и третий в истории. По числу побед ЦСКА сравнялся с «Ак Барсом».