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Сегодня, 17:05

Голкипер ЦСКА Скотников обменян в «Адмирал»

Алина Савинова
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«Адмирал» и ЦСКА произвели обмен голкиперами, сообщает пресс-служба клуба из Владивостока.

Состав «моряков» пополнил 23-летний Всеволод Скотников, в армейской команде карьеру продолжит 17-летний Александр Привалов.

«Благодарим Александра за проделанную работу и желаем удачи в столице!» — говорится в заявлении «Адмирала».

Отмечается, что контракт владивостокского клуба со Скотниковым будет носить двусторонний характер и рассчитан до конца сезона-2025/26. Голкипер является воспитанником ЦСКА, он прошел всю хоккейную вертикаль в составе армейцев.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК ЦСКА (Москва)
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