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Сегодня, 22:58

Голкипер «Динамо» Волков: «Очень устал. Понятно, что рад, но нет сил показывать эмоции»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Константин Волков поделился эмоциями после победы над минским «Динамо» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Пока никаких эмоций нет. Тяжелая игра, пришлось попотеть. Очень устал. Понятно, что рад, но нет сил показывать эмоции.

— Ты немного играешь, но тебе вновь удалось засушить. За счет чего удается так удачно действовать, не имея игрового тонуса?

— За счет команды. Ребята хорошо действуют. В каких-то моментах я им помогаю, в каких-то они мне.

— Во втором периоде тебе нанесли всего четыре броска в створ, хотя последние матчи именно эти отрезки не получались. Готовились специально как-то на этот раз?

— Дополнительных слов не было сказано. Я думаю, все понимали, что второй период мы проваливаем и из-за этого проигрываем домашние матчи. Хорошо, что сегодня так. Сегодня мы владели инициативой.

— Впереди матч в Нижнем Новгороде. Была непростая встреча летом против них. Как готовиться к игре?

— Так же, как и ко всем остальным. Не надо акцентировать внимание на том, как они играют. Надо действовать от себя.

Источник: https://dynamo.ru/news/229752-konstantin_volkov____net_sil_pokazyivat__emotsii__
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
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