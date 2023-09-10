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Сегодня, 20:06

Голкипер «Куньлуня» Смит считает, что Федотов не виноват в пропущенных ЦСКА шайбах

Алина Савинова
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Вратарь «Куньлуня» Джереми Смит прокомментировал победу команды над ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

«Мы знали, что ЦСКА будет играть грамотно тактически. Они всегда играют в агрессивный хоккей, и мы были готовы к этому. Очень хорошо, что мы выигрываем сейчас, потому что потом у нас будет очень сложное расписание матчей. Надо продолжать выигрывать и, главное, хорошо закончить чемпионат. Мы хотим как минимум попасть в плей-офф», — приводит ТАСС слова Смита.

Также он отметил, что голкипер ЦСКА Иван Федотов не виноват в пропущенных командой шайбах.

«Сегодня была такая игра, что у меня было намного больше [моментов], чем у него [Федотова]. Но зачастую вратарю сложнее играть, когда по его воротам мало бросают. Но сегодня он сделал два очень хороших спасения, а пропустил только две шайбы в меньшинстве. Не думаю, что его можно винить в этих голах», — добавил хоккеист.

«Куньлунь» набрал 8 очков и возглавил турнирную таблицу Западной Конференции. ЦСКА идет на третьей позиции, имея в активе 5 очков. 13 сентября армейцы сыграют с московским «Динамо», «Куньлунь» днем ранее встретится с «Локомотивом».

Источник: https://tass.ru/sport/18702537
Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Куньлунь 5 4 1 8
2 Торпедо 3 3 0 6
3 ЦСКА 5 2 3 5
4 Северсталь 3 2 1 4
5 Динамо 4 2 2 4
6 СКА 4 2 2 4
7 Спартак 4 2 2 4
8 Динамо Мн 4 2 2 4
9 Локомотив 3 2 1 4
10 Сочи 4 1 3 2
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 4 3 1 7
2 Автомобилист 4 3 1 7
3 Ак Барс 4 3 1 6
4 Авангард 3 3 0 6
5 Трактор 4 2 2 5
6 Сал. Юлаев 3 2 1 4
7 Сибирь 4 2 2 4
8 Адмирал 3 1 2 3
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10.09 16:00
Куньлунь – ЦСКА
 3 : 2 ОТ
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