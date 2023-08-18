Голкипер Лазушин подписал однолетний контракт с «Куньлунем»

Вратарь Александр Лазушин стал игроком «Куньлуня». Контракт рассчитан на 1 сезон, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 35-летний игрок провел 11 игр в регулярном чемпионате КХЛ за «Адмирал». У него три победы при коэффициенте надежности 2,13, проценте отраженных бросков 92,6%, а также одном «сухом» матче.