Голкипер Лазушин подписал однолетний контракт с «Куньлунем»

Сегодня, 16:19
Вратарь Александр Лазушин стал игроком «Куньлуня». Контракт рассчитан на 1 сезон, сообщает пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне 35-летний игрок провел 11 игр в регулярном чемпионате КХЛ за «Адмирал». У него три победы при коэффициенте надежности 2,13, проценте отраженных бросков 92,6%, а также одном «сухом» матче.
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