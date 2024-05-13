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Сегодня, 20:17

Голкипер «Локомотива» Исаев признан лучшим вратарем КХЛ

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Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев признан лучшим вратарем сезона-2023 КХЛ. Хоккеист в текущем сезоне провел за ярославцев 69 матчей, в которых одержал 44 победы (семь из них ноль). Игрок отразил 92,7% бросков.

Исаев второй сезон подряд попал в тройку лучших вратарей сезона. Даниил стал основным вратарем «Локомотива» и провел большую часть матчей команды в регулярном чемпионате и отыграл плей-офф без замен. Вместе с командой они дошли до финала Кубка Гагарина, где стали обладателями серебряных наград.

Награждение голкипера состоялось на Церемонии закрытия Также среди номинантов были Илья Набоков («Металлург») и Закари Фукале («Трактор»).

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