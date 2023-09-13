Голкипер минского «Динамо» Колосов рассказал о контактах с «Филадельфией»

Голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов рассказал о контактах с «Филадельфией». Летом хоккеист подписал с клубом НХЛ трехлетний контракт. На данный момент он на правах аренды выступает за «Динамо».

— Летом ты подписал контракт с Филадельфией и тебя уехал в Минск в аренду. Следят ли за тобой в НХЛ?

— Они постоянно в контакте с моим агентом. Общались недавно, сказали, что смотрят все мои игры и ждут меня.

— Но тебя здесь все устраивает?

— Да! Мне здесь дают играть, сильная лига. Моя задача только выходить и играть, — цитирует игрока «РБ Спорт».