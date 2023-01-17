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КХЛ

Сегодня, 21:25

Голкипер московского «Динамо» Коновалов броском от своих ворот забил гол «Торпедо»

Виктория Кравченко
Илья Коновалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь московского «Динамо» Илья Коновалов забил гол в ворота «Торпедо» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он отметился на 56-й минуте, забросив шестой гол москвичей.

24-летний хоккеист стал вторым голкипером в истории КХЛ, который смог забить гол прямым броском.

Первым был Илья Проскуряков, отличившийся в матче «Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск (0:2) 25 января 2009 года.

В этом сезоне голкипер за «Динамо» провел 37 матчей, в которых одержал 18 побед с процентом отраженных бросков 92 и коэффициентом надежности 2,12.

Илья Коновалов
КХЛ
ФК Торпедо (Москва)
ХК Динамо (Москва)
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