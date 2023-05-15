Вратарь «Авангарда» Демченко не исключает возвращения в Северную Америку

15 мая, 11:15
Голкипер омского «Авангарда» Василий Демченко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в клуб из Северной Америки.
— Северную Америку для себя закрыли?
— Нет. Но только если будет конкретный вариант. Чтобы поехать и играть, а не сидеть на вторых-третьих ролях. Если появится такая возможность, то я не откажусь от нее.
— Вы могли остаться в «Монреале» еще на год?
— Мне предлагали остаться, но на односторонний контракт с АХЛ.
— Обмен в другой клуб рассматривали?
— Я ничего не рассматривал. Мне нравилось, как со мной работают. Да, я играл мало, но чувствовал пользу от тренировок.
— Сожалений о потерянном годе нет?
— Никаких. На 99 процентов я доволен поездкой.
В сезоне-2020/21 Демченко сыграл 4 матча за фарм-клуб «Монреаля» «Лаваль Рокет», в которых отразил 90,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,25.