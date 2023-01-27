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Вратарь «Салавата» Ежов — о Панине: «Он много тренируется, следит за своим телом»

Голкипер «Салавата Юлаева» Ежов объяснил яркую силовую игру Панина
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов в интервью «СЭ» объяснил яркую силовую игру ветерана Григория Панина.

— Игра с «Ак Барсом» — это то, к чему стремится «Салават Юлаев»?

— Хорошая игра была, боевая. Мы контролировали темп. Мне так показалось с моей точки. Надо к такому хоккею стремиться, чтобы в следующих играх действовать так же.

— Григорий Панин, несмотря на свой возраст, не меняет агрессивный стиль игры. Причем делает это чисто.

— Он следит за своим телом, много тренируется. Первый в раздевалке и в зале. Он не выглядит на свой возраст — намного моложе. Поэтому он может так хитовать.

Илья Ежов
ХК Салават Юлаев
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