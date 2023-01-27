Голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов в интервью «СЭ» объяснил яркую силовую игру ветерана Григория Панина.

— Игра с «Ак Барсом» — это то, к чему стремится «Салават Юлаев»?

— Хорошая игра была, боевая. Мы контролировали темп. Мне так показалось с моей точки. Надо к такому хоккею стремиться, чтобы в следующих играх действовать так же.

— Григорий Панин, несмотря на свой возраст, не меняет агрессивный стиль игры. Причем делает это чисто.

— Он следит за своим телом, много тренируется. Первый в раздевалке и в зале. Он не выглядит на свой возраст — намного моложе. Поэтому он может так хитовать.