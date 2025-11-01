Голкипер Самсонов заключил контракт с «Сочи» до конца сезона

1 ноября, 14:25
Агент Сергей Исаков, представляющий интересы вратаря Ильи Самсонова, сообщил, что клиент стал игроком «Сочи».
Ранее права на 28-летнего хоккеиста в КХЛ принадлежали «Металлургу».
«Права на Самсонова перешли к «Сочи». С ним заключен контракт до конца сезона», — цитирует Исакова ТАСС.
В прошедшем сезоне Самсонов выступал за «Вегас» в НХЛ. Он провел 29 матчей в регулярном чемпионате с процентом сейвов 89.08. Также Самсонов ранее играл в «Вашингтоне» и «Торонто».
Saiga-спринтер
Тем паче, что внуки уже не будет знать, что Третьяк был и дед и внук.
01.11.2025
Saiga-спринтер
Лучше быть первым парнем в аутсайдерской деревне КХЛ, чем последним в заокеанской городской франшизе НХЛ ..
01.11.2025
Догада
Потом Самсонов сможет внукам рассказывать как сместил Третьяка
01.11.2025