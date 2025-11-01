Видео
1 ноября, 14:25

Голкипер Самсонов заключил контракт с «Сочи» до конца сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы вратаря Ильи Самсонова, сообщил, что клиент стал игроком «Сочи».

Ранее права на 28-летнего хоккеиста в КХЛ принадлежали «Металлургу».

«Права на Самсонова перешли к «Сочи». С ним заключен контракт до конца сезона», — цитирует Исакова ТАСС.

В прошедшем сезоне Самсонов выступал за «Вегас» в НХЛ. Он провел 29 матчей в регулярном чемпионате с процентом сейвов 89.08. Также Самсонов ранее играл в «Вашингтоне» и «Торонто».

Источник: ТАСС
3

  • Saiga-спринтер

    Тем паче, что внуки уже не будет знать, что Третьяк был и дед и внук.

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Лучше быть первым парнем в аутсайдерской деревне КХЛ, чем последним в заокеанской городской франшизе НХЛ ..

    01.11.2025

  • Догада

    Потом Самсонов сможет внукам рассказывать как сместил Третьяка

    01.11.2025

    Илья Самсонов
    КХЛ
    ХК Сочи
