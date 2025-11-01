Голкипер Самсонов заключил контракт с «Сочи» до конца сезона

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы вратаря Ильи Самсонова, сообщил, что клиент стал игроком «Сочи». Ранее права на 28-летнего хоккеиста в КХЛ принадлежали «Металлургу». «Права на Самсонова перешли к «Сочи». С ним заключен контракт до конца сезона», — цитирует Исакова ТАСС. В прошедшем сезоне Самсонов выступал за «Вегас» в НХЛ. Он провел 29 матчей в регулярном чемпионате с процентом сейвов 89.08. Также Самсонов ранее играл в «Вашингтоне» и «Торонто».

Saiga-спринтер Тем паче, что внуки уже не будет знать, что Третьяк был и дед и внук. 01.11.2025

Saiga-спринтер Лучше быть первым парнем в аутсайдерской деревне КХЛ, чем последним в заокеанской городской франшизе НХЛ .. 01.11.2025